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Разведка США увидела в России главную киберугрозу

Разведка США увидела в России главную киберугрозу

Россия остается главной угрозой для США в киберпространстве, сообщила американская разведка. Согласно докладу национальной разведки Штатов, власти РФ продолжают «совершенствовать методы шпионажа и применять свое влияние для организации атак».

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