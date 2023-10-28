В спецвыпуске “Южного Парка” есть шутка про Baldur's Gate 3 и Larian поспешила поправи...

В спецвыпуске “Южного Парка” есть шутка про Baldur's Gate 3 и Larian поспешила поправить авторов сериалаЭто уже не тот левиафан телевизионной сатиры, каким он был когда-то, но, наверное, все же есть какой-то кайф в том, что “Южный Парк” ссылается на что-то, что вы сделали.