Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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В Госдуме предложили отменить бесплатные места для иностранных студентов

В Госдуме предложили отменить бесплатные места для иностранных студентов

В Госдуме рассматривают предложение оставить бюджетные места только для россиян. Ольга ЮШКОВА В России могут изменить правила приема иностранцев в вузы.

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Комментарии
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ВТ
Виталий Тарасов
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4 н.
Александр Третьяк
Верить депутатам ,себя обманывать
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4 н.
Тамара Султангареева
Наша власть любит разбазаривать деньги, заработанные россиянами. Щедра для всех, кроме собственных граждан.
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3 н.