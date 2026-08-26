В Госдуме предложили отменить бесплатные места для иностранных студентов

В Госдуме рассматривают предложение оставить бюджетные места только для россиян. Ольга ЮШКОВА В России могут изменить правила приема иностранцев в вузы.
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