В Крыму назвали бредом намерение Киева разместить силы НАТО в Черном море

Намерение Украина обеспечить постоянное присутствие сил Североатлантического альянса в Черном море является бредом, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы крымского парламента Владимира Константинова.
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