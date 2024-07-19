Политика как он...
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Политика как она есть

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В Крыму назвали бредом намерение Киева разместить силы НАТО в Черном море

В Крыму назвали бредом намерение Киева разместить силы НАТО в Черном море

Намерение Украина обеспечить постоянное присутствие сил Североатлантического альянса в Черном море является бредом, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы крымского парламента Владимира Константинова.

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