❗️ В Крыму предупредили о гуляющем по сети фейковом ролике с обращением врачей В видео якобы «врачи городской больницы №7» обращаются к Главе Крыма и к министру здравоохранения РК.
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❗️ В Крыму предупредили о гуляющем по сети фейковом ролике с обращением врачей В видео якобы «врачи городской больницы №7» обращаются к Главе Крыма и к министру здравоохранения РК.