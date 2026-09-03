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Как выбрать действительно полезное сливочное масло и молоко

Как выбрать действительно полезное сливочное масло и молоко

Рассказала врач-гастроэнтеролог фото: Riou/Getty ImagesО пользе молока и молочных продуктов для взрослых до сих пор спорят ученые, врачи, нутрициологи.

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