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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Алавес» обошел «Реал» и идет 2-м в Ла Лиге после 4 туров. «Барса» лидирует, «Атлетико» – 6-й

« Барселона » победила во всех четырех турах нынешнего сезона Ла Лиги и возглавляет таблицу с 12 очками.

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