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УтроNews

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МВД выявило хищение топлива с участием руководителя «Евротранса» и высокопоставленных полицейских

МВД выявило хищение топлива с участием руководителя «Евротранса» и высокопоставленных полицейских

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Трое топ-менеджеров уже заключены под стражу. Генерал-майор Сергей Мальков, полковник Алексей Суяров и подполковник Анна Левина уволены из органов и задержаны вместе с Мартыновым.

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