МВД выявило хищение топлива с участием руководителя «Евротранса» и высокопоставленных полицейских

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Трое топ-менеджеров уже заключены под стражу. Генерал-майор Сергей Мальков, полковник Алексей Суяров и подполковник Анна Левина уволены из органов и задержаны вместе с Мартыновым.