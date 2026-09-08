МВД выявило хищение топлива с участием руководителя «Евротранса» и высокопоставленных полицейских

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Трое топ-менеджеров уже заключены под стражу. Генерал-майор Сергей Мальков, полковник Алексей Суяров и подполковник Анна Левина уволены из органов и задержаны вместе с Мартыновым.
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