Бизнес предупредил о росте цен на турпутевки с 2024 года

В России с 2024 года могут подорожать туристические путевки, предупредил турбизнес. На стоимость повлияют дополнительные затраты компаний на взносы в фонды для оказания помощи туристам в чрезвычайных ситуациях, например, для возвращения их из-за границы.
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