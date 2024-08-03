Лоукостер Wizz Air приостановил полеты в Израиль и Иорданию

Еще одна авиакомпания приостановила свои полеты в Государство Израиль и Королевство Иорданию. Венгерский лоукостер Wizz Air сообщил, что до 4 августа прекращает полеты в эту часть ближневосточного региона из-за обострившейся там обстановки.
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