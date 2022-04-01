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МИД России: политический диалог между Москвой и НАТО в текущих условиях невозможен

МИД России: политический диалог между Москвой и НАТО в текущих условиях невозможен

Политический диалог между Москвой и Североатлантическим альянсом в текущих условиях невозможен. С таким заявлением выступили в министерстве иностранных дел России.

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