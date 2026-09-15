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ФедералПресс

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Схему движения по ЕКАД временно изменили из-за масштабного ремонта

Схему движения по ЕКАД временно изменили из-за масштабного ремонта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября, ФедералПресс. На участке ЕКАД с 10 по 15 километр из-за ремонта дорожного места изменили схему движения.

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