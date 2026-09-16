Донор из Йошкар-Олы спас жизнь девочке из Нижегородской области

На ВДНХ в Москве встретились донор костного мозга из Йошкар-Олы Евгений Болжанин и Агния из Нижегородской области, спасённая им в марте 2022 года.
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