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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер» сыграет с «Ромой» в гостях в 5-м туре Серии А. Начало матча – в 19:00

« Интер » проведет гостевой матч с «Ромой» в 5-м туре Серии А .  Игра пройдет на «Стадио Олимпико» в Риме и начнется в 19:00 по московскому времени.

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