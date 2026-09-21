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Gilligan's Island Actor Jim Backus Starred In Another Popular Sitcom Nobody Remembers Today

Gilligan's Island Actor Jim Backus Starred In Another Popular Sitcom Nobody Remembers Today

Long before Thurston Howell III washed up on Gilligan's Island, Jim Backus appeared in a now-forgotten - yet strangely familiar - NBC sitcom.

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