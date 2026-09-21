Gilligan's Island Actor Jim Backus Starred In Another Popular Sitcom Nobody Remembers Today

Long before Thurston Howell III washed up on Gilligan's Island, Jim Backus appeared in a now-forgotten - yet strangely familiar - NBC sitcom.
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