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Трамп заявил, что Байден хранит в университете Делавэра 1 850 коробок, которые следовало бы проверить

Трамп заявил, что Байден хранит в университете Делавэра 1 850 коробок, которые следовало бы проверить

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действующий американский лидер Джо Байден хранит до 1 850 коробок в университете штата Делавэр, которые, по мнению бизнесмена, было бы интересно проверить.

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