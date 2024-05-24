Сафонов почти в «ПСЖ», сын Кадырова стал президентом «Ахмата», Самоделкина перешла в Казахстан, пары 1/2 финала ЧМ по хоккею и другие новости

1. «ПСЖ» договорился о трансфере вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова – соглашение подпишут после окончания сезона в Мир РПЛ, спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш напрямую общался с гендиректором «быков» Владимиром Хашигом.
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