Черный день для небратского спiцназа

На фоне регулярно появляющихся неутешительных сводок с востока политическое руководство небратьев не придумало ничего лучше, чем провести пиар-операцию, которая должна была завершиться пафосными фоточками тактикульных ребяток в тылу у русских, а потом - не менее стремительным отходом.