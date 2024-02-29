Черный день для небратского спiцназа

На фоне регулярно появляющихся неутешительных сводок с востока политическое руководство небратьев не придумало ничего лучше, чем провести пиар-операцию, которая должна была завершиться пафосными фоточками тактикульных ребяток в тылу у русских, а потом - не менее стремительным отходом.
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