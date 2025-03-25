Еще один военный был взят в плен Штурмовики 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» во время наступления в Курской области ликвидировали 15 солдат украинской армии и одного захватили в плен, сообщил РИА Новости российский офицер с позывным «Витязь».
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