Депутаты определили день досрочных выборов свердловского губернатора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июня, ФедералПресс. Депутаты свердловского Законодательного собрания одобрили решение назначить день голосования на досрочных выборах губернатора Свердловской области на 14 сентября 2025 года.
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