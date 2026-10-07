Свердловские колледжи зовут школьников на день открытых дверей

В рамках федерального проекта «Профессионалитет» 17 октября учеников 8–11 классов и их родителей пригласят на экскурсии по предприятиям-партнерам, мастер-классы и профессиональные пробы в колледжах и техникумах Свердловской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Глава МИД Польши ...
- ПВО сбила 142 дро...
- Ч Трассу М-10 откры...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым