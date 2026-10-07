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Царьград

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Свердловские колледжи зовут школьников на день открытых дверей

Свердловские колледжи зовут школьников на день открытых дверей

В рамках федерального проекта «Профессионалитет» 17 октября учеников 8–11 классов и их родителей пригласят на экскурсии по предприятиям-партнерам, мастер-классы и профессиональные пробы в колледжах и техникумах Свердловской области.

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