Почему некоторые женщины используют близость в браке для манипуляций и шантажа

Николай Галыгин

очередное враньё от мадам,очевидно правду говорить не в их интересах. Женщины по природе от оргазма получают удовольствие раз в 10 длительнее мужского,так мудро поступила природа,но это десятикратное удовольствие увеличивается в 10 раз при получении ещё и материального удовольствия,к тому же с возрастом чем жестче секс тем лучше для неё. Если всего этого нет,то и интерес увы минимальный. Так что ваш пи-шь всё это фуфло на простачков.