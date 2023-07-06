И снова вопрос в редакцию. Просят раскрыть во всех деталях явление так называемой бытовой проституции – то есть ситуации, когда не какие-то чужие платные барышни, а родная жена пытается продать тебе секс.
Почему некоторые женщины используют близость в браке для манипуляций и шантажа
Комментарии
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Николай Галыгин
очередное враньё от мадам,очевидно правду говорить не в их интересах. Женщины по природе от оргазма получают удовольствие раз в 10 длительнее мужского,так мудро поступила природа,но это десятикратное удовольствие увеличивается в 10 раз при получении ещё и материального удовольствия,к тому же с возрастом чем жестче секс тем лучше для неё. Если всего этого нет,то и интерес увы минимальный. Так что ваш пи-шь всё это фуфло на простачков.
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10 час.
ser еga виачен
Ути ути какая вумная попалась😄
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4 час.
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