БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Вооружённые силы Первой Эстонской Республики

Вооружённые силы Первой Эстонской Республики

Первое празднование Дня независимости Эстонии в Таллине, 24 февраля 1919 года. Фото: Национальный архив Эстонии В 1917 году с согласия Временного правительства были созданы первые эстонские национальные части в составе Русской армии.

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