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Трамп объявил о перемирии, «Яндекс» восстанавливает сервисы, ЦБ взялся за электронные кошельки. Главное к утру 12 октября

Трамп объявил о перемирии, «Яндекс» восстанавливает сервисы, ЦБ взялся за электронные кошельки. Главное к утру 12 октября

Дональд Трамп объявил о договоренности России и Украины прекратить удары по энергетическим объектам, однако Владимир Зеленский заявил, что ничего не знал о достигнутом соглашении.

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