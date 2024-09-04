Ранее считалось, что «Гром» — это гибрид ракеты и управляемой авиационной бомбы

Мэр Харькова Игорь Терехов в своём Telegram-канале сообщил о применении в зоне СВО ракеты «Гром». Он отметил, что это «нетипичное оружие» и его использовали против одного военно-промышленного предприятия, расположенного в Харькове.
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