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Газета.ру

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МВД предупредило граждан о фейковом приложении для поиска АЗС

МВД предупредило граждан о фейковом приложении для поиска АЗС

Телефонные мошенники распространяют в интернете фейковое приложение с расположением автозаправочных станций (АЗС), которое позволяет им получить удаленный доступ к гаджетам россиян и похищать личные данные и деньги.

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