МВД предупредило граждан о фейковом приложении для поиска АЗС

Телефонные мошенники распространяют в интернете фейковое приложение с расположением автозаправочных станций (АЗС), которое позволяет им получить удаленный доступ к гаджетам россиян и похищать личные данные и деньги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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