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Царьград

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Выходца из Средней Азии осудили на 10 лет за финансирование терроризма на Камчатке

Выходца из Средней Азии осудили на 10 лет за финансирование терроризма на Камчатке

Проживающего на Камчатке выходца одной из среднеазиатских республик осудили на 10 лет за финансирование международных террористических организаций.

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