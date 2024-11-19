Эта карта теряет смысл только в одном случае: если Украина начинается и заканчивается в районе Львова (с) Можно только догадаться, сколько миллионов людей в минувшие сутки разглядывали эту карту и искали свои города.
Цель достигнута – панические настроения в России подогреты... или информационно-психологическая операция Запада и её цели...
Комментарии
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Александр Зиборов
Паники нет. Зато имеется "пятая колонна", которая не даёт Путину и его патриотическому окружению работать по-настоящему...
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14 час.
Василий Топчий
«По подтвержденным данным, применены оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства. В результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК „Панцирь“ пять ракет сбиты, одна повреждена», — говорится в заявлении ведомства. В Минобороны подчеркнули, что фрагменты подбитой ракеты упали на техническую территорию военного объекта, вызвав пожар. Огонь оперативно потушили, никто не пострадал, разрушения отсутствуют.
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13 час.
ВТ
Василий Топчий
ВСУ атаковали Брянскую область: первый удар ракетами ATACMS по России
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13 час.
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