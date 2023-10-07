Армия Турции провела крупнейший воздушный рейд в Сирии против РПК

Военно-воздушные силы Турции провела крупнейшую воздушную операцию на севере Сирии, целью которой были объекты запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК) и ее сирийского крыла — "Сил народной самообороны" (СНС).
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