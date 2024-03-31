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В Марокко весна, пальмы, апельсины. День приезда

В Марокко весна, пальмы, апельсины. День приезда

В Марокко прилетела в начале марта 2024 года с расчётом на весну.  Хоть и цветут здесь деревья с кустарниками круглый год, но тепла особого зимой нет, а в марте и ноябре наилучшая комфортная температура в стране.

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