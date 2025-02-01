Председатель совета директоров АО «ПНТ» Елена Васильева признана законным акционером компании. Решение вынес Арбитражный суд Северо-Западного округа.
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Председатель совета директоров АО «ПНТ» Елена Васильева признана законным акционером компании. Решение вынес Арбитражный суд Северо-Западного округа.