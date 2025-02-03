Политика как он...
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Политика как она есть

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Глава МИД Украины ответил Путину по поводу легитимности Зеленского

Глава МИД Украины ответил Путину по поводу легитимности Зеленского

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил на заявления российского лидера Владимира Путина о том, что Владимир Зеленский не является легитимным главой республики.

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Комментарии
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Ф
Фил
Почти каждые выборы у хохлов сопровождались майданами, и это ничтожество решила всем  &quot;лапшу&quot; на уши повесить, что у них демократия.
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17 час.
СЗ
Светлана Зуева
Этот мордатый хряк аам-то как залез на стул министра? Мозги жовто-блакитные ,салом замазанные.....ДБ!
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16 час.
МБ
Михаил Бердников
Вы так плохо отзываетесь об украинских чиновниках,- они вовсе не плохие,они немного больны &quot;коррупцией, неосмотрительностью и фашизмом&quot;,не зря же Бандера стоит на 1-ом месте по части предательства коллаборации с Гитлером...В вопросе по набиванию карманов никто в мире не может соперничать,в этом деле они асы. Но за все военные преступления они ответят,как и военные преступники по полной программе военного трибунала.
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15 час.
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