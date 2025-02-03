Глава МИД Украины ответил Путину по поводу легитимности Зеленского

Почти каждые выборы у хохлов сопровождались майданами, и это ничтожество решила всем "лапшу" на уши повесить, что у них демократия.

МБ

Михаил Бердников

Вы так плохо отзываетесь об украинских чиновниках,- они вовсе не плохие,они немного больны "коррупцией, неосмотрительностью и фашизмом",не зря же Бандера стоит на 1-ом месте по части предательства коллаборации с Гитлером...В вопросе по набиванию карманов никто в мире не может соперничать,в этом деле они асы. Но за все военные преступления они ответят,как и военные преступники по полной программе военного трибунала.