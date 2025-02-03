Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил на заявления российского лидера Владимира Путина о том, что Владимир Зеленский не является легитимным главой республики.
Глава МИД Украины ответил Путину по поводу легитимности Зеленского
Комментарии
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Ф
Фил
Почти каждые выборы у хохлов сопровождались майданами, и это ничтожество решила всем "лапшу" на уши повесить, что у них демократия.
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17 час.
СЗ
Светлана Зуева
Этот мордатый хряк аам-то как залез на стул министра? Мозги жовто-блакитные ,салом замазанные.....ДБ!
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16 час.
МБ
Михаил Бердников
Вы так плохо отзываетесь об украинских чиновниках,- они вовсе не плохие,они немного больны "коррупцией, неосмотрительностью и фашизмом",не зря же Бандера стоит на 1-ом месте по части предательства коллаборации с Гитлером...В вопросе по набиванию карманов никто в мире не может соперничать,в этом деле они асы. Но за все военные преступления они ответят,как и военные преступники по полной программе военного трибунала.
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15 час.
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