Байден назвал два пункта из списка сфер сотрудничества США и России

Американский президент Джо Байден назвал список сфер сотрудничества с Российской Федерацией. В него вошли два пункта – климатические изменения и вопросы нераспространения ядерного вооружения, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Белого дома.
Американский президент Джо Байден назвал список сфер сотрудничества с Российской Федерацией. В него вошли два пункта – климатические изменения и вопросы нераспространения ядерного вооружения, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Белого дома.
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