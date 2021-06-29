Южный Федеральный

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Байден назвал два пункта из списка сфер сотрудничества США и России

Байден назвал два пункта из списка сфер сотрудничества США и России

Американский президент Джо Байден назвал список сфер сотрудничества с Российской Федерацией. В него вошли два пункта – климатические изменения и вопросы нераспространения ядерного вооружения, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Белого дома.

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