Индия отказывается от стратегии сдерживания в отношениях с Китаем

В индийском аэропорту Джамму произошел теракт; неопознанные дроны были замечены вблизи индийской военной базы; Греция и Индия выразили единство мнений по проблемам Индо-Тихоокеанского региона; посол Афганистана в Индии считает, что среди представителей движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) есть те, кто готов примириться и строить гражданское общество; Индия отправила на границу с Китаем 50 000 военнослужащих — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».