В ночь с 2 на 3 июля в работах по уборке города были задействованы 15 единиц спецтехники

В ночь с 2 на 3 июля в работах по уборке города были задействованы 15 единиц спецтехникиПо информации МКУ «Дорожное городское хозяйство» мойку и механизированную уборку проезжей части продолжили пять поливомоечных машин, вакуумная пылеуборочная машина, два прицепных пылеуборочных агрегата «Чистодор» и три трактора.
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