Возвращение гребного колеса

Многие считают, что гребное колесо стало использоваться в качестве судового движителя одновременно с появлением парохода, а первым колёсным судном, совершавшим регулярные рейсы, был пароход «Клермонт» (США, 1807).
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