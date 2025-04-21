Трамп: Надеюсь, что соглашение между Москвой и Киевом будет заключено уже на этой неделе

ВМ

Владимир Моргунов

Трамп рулит. Ковбой поднес кольт к виску многих и многие задрожали. С ВВП не забалуешь. Спрячь пушку, герой. Так дела не делают. Ну никак за 24 часа не получится. На корабле бунт, команда вышла из под контроля. Вот где разрулить надо !!!