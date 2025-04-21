НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

88 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    лиха беда-начало....   процесс пошел !Четыре страны Сев...
  • александр
    кто бы сомневался. одно слово людоеды.Во время перемири...
  • Владимир Моргунов
    Трамп рулит. Ковбой поднес кольт к виску многих и многие задрожали. С ВВП не забалуешь. Спрячь пушку, герой. Так дела...Трамп: Надеюсь, ч...

Трамп: Надеюсь, что соглашение между Москвой и Киевом будет заключено уже на этой неделе

Трамп: Надеюсь, что соглашение между Москвой и Киевом будет заключено уже на этой неделе

Президент США снова сделал громкое заявление по тематике российско-украинского конфликта. По словам Дональда Трампа, он надеется, что соглашение между Москвой и Киевом будет заключено уже на этой неделе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВМ
Владимир Моргунов
Трамп рулит. Ковбой поднес кольт к виску многих и многие задрожали. С ВВП не забалуешь. Спрячь пушку, герой. Так дела не делают. Ну никак за 24 часа не получится. На корабле бунт, команда вышла из под контроля. Вот где разрулить надо !!!
Ответить
16 час.
наверх