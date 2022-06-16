Есть ли шанс у женщин с парнем моложе себя?

Вы неожиданно познакомились с парнем, который Вас значительно моложе и не знаете, что же делать в этой непростой ситуации? Прежде всего, чтобы потом не было мучительно больно, Вам нужно узнать есть ли у вас хоть малейший шанс построить отношения.