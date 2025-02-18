Танк под «кринолином» Неплохая попытка сохранить боевые качества танка под антидроновой защитой, но не доведённая до концаДля защиты танков от FPV-дронов чего только не делают.
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Танк под «кринолином» Неплохая попытка сохранить боевые качества танка под антидроновой защитой, но не доведённая до концаДля защиты танков от FPV-дронов чего только не делают.
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