У каких 5 знаков зодиака случится перемена в личной жизни из-за аномального полнолуния 21 июля Алёна Юрьева Второе полнолуние этого лета, которое состоится 21 июля в знаке Козерога, обещает значительные перемены для многих знаков зодиака.
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