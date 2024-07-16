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У каких 5 знаков зодиака случится перемена в личной жизни из-за аномального полнолуния 21 июля

У каких 5 знаков зодиака случится перемена в личной жизни из-за аномального полнолуния 21 июля

У каких 5 знаков зодиака случится перемена в личной жизни из-за аномального полнолуния 21 июля Алёна Юрьева Второе полнолуние этого лета, которое состоится 21 июля в знаке Козерога, обещает значительные перемены для многих знаков зодиака.

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