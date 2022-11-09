В шесть раз удалось снизить плату за техприсоединение к теплу будущей школы в Биробиджане

В Биробиджане идет активная подготовка к строительству школы на 1275 мест. Она появится по ул. Шолом-Алейхема и станет преемницей снесенной "десятки".
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