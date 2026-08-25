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МИД РФ: Румыния использует порт Джурджулешты для прямой военной логистики в интересах ВСУ

МИД РФ: Румыния использует порт Джурджулешты для прямой военной логистики в интересах ВСУ

Через порт Запад поставляет оружие Киеву, считает дипломат МОСКВА, 9 августа, ФедералПресс. Власти Румынии оказывают Украине прямую военно-логистическую поддержку, используя для этого стратегически важные транспортные узлы.

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