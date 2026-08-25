Через порт Запад поставляет оружие Киеву, считает дипломат МОСКВА, 9 августа, ФедералПресс. Власти Румынии оказывают Украине прямую военно-логистическую поддержку, используя для этого стратегически важные транспортные узлы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)