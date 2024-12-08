Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

902 подписчика

В Карачаево-Черкесии завершает работу выставка трофейной техники ВСУ и стран блока НАТО из зоны спецоперации

В Карачаево-Черкесии завершает работу выставка трофейной техники ВСУ и стран блока НАТО из зоны спецоперации

Ранее выставка трофейной техники, захваченной военнослужащими ЮВО в зоне спецоперации, побывала в Ростове-на-Дону, Волгограде, Владикавказе, Ставрополе, Краснодаре, Майкопе, Магасе, Махачкале, Астрахани, Элисте и Нальчике.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх