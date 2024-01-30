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Новости Тамбова

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МегаФон при участии Правительства Тамбовской области обеспечил связь в 77 населённых пунктах региона

МегаФон при участии Правительства Тамбовской области обеспечил связь в 77 населённых пунктах региона

Инженеры МегаФона развернули сеть 4G в 19 муниципальных округах региона. Жителей сёл и деревень обеспечили высокоскоростным интернетом и качественной голосовой связью при помощи современной технологии звонков VoLTE.

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