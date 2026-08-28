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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пруцев об обстановке в «Спартаке»: «Сильно изменилась в лучшую сторону, я даже удивился. Команда стала заметно сильнее, четко понимает задачи – у нас отличный тренерский штаб»

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев высказался об изменениях в команде. Прошлый сезон футболист провел в «Локомотиве» на правах аренды.

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