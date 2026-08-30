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Новости Брянска

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Завтра похолодание до +13 градусов и юго-западный ветер

Завтра похолодание до +13 градусов и юго-западный ветер

Завтра ночью станет прохладнее, а днём температура поднимется до +24°C. Как изменится погода дальше? Переходите читать!Сегодня, 30 августа, температура воздуха составит +20 градусов.

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