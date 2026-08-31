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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Де Поль – Месси, уходящему из сборной: «Ты вечен, величайший в истории. Спасибо, что делал нас такими счастливыми»

Полузащитник сборной Аргентины и « Интер Майами » Родриго Де Поль отреагировал на новость о завершении карьеры Лионеля Месси в национальной команде.

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