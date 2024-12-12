Сотрудников института образования Иркутской области уведомили о реорганизации

Институт развития образования Иркутской области проводит реорганизацию, что вызвало общественное беспокойство из-за предложения сотрудникам с научными степенями перейти на должности уборщиков и гардеробщиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии