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Татьяна Тарасова: «Не думаю, что шесть четверных — это потолок Малинина. Если он чувствует возможность сделать пятерной — он будет этого добиваться»

«Не думаю, что шесть четверных — это потолок Малинина. Если он чувствует в себе эту возможность (сделать пятерной) — он будет этого добиваться.

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