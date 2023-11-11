Замгенсека «Хезболлы» Кассем: более масштабная война на Ближнем Востоке реальна

Более масштабный вооруженный конфликт на Ближнем Востоке реален. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал BRIEF, озвучил шейх Наим Кассем, заместитель генерального секретаря ливанской шиитской организации «Хезболла».
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